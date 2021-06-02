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Рада дозволила передати спортивним школам списані патрони ЗСУ

Набої отримають ДЮСШ, які навчають біатлону і кульовій стрільбі.

Рада дозволила передати спортивним школам списані патрони ЗСУ
Фото: facebook.com / Пулевая стрельба ДЮСШ 2 г Киев

Верховна Рада у середу, 2 червня, дозволила передати спортивним школам списані патрони Збройних сил України.

За відповідний законопроєкт №3403 проголосували 315 народних депутатів.

У 2017 році Кабінет міністрів включив до переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, близько мільйона дрібнокаліберних патронів діаметром 5,6 мм.

Водночас у закладах фізичної культури, де є відділення з кульової стрільби та біатлону, існує дефіцит таких набоїв.

Тому депутати ухвалили зміни до закону про правовий режим майна у Збройних Силах України, який доручає Кабінету міністрів розробити порядок передачі спортсменам патронів, придатних для використання і зберігання.

На сьогодні в Україні налічується 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де є відділення кульової стрільби, та 19 спортивних шкіл з відділеннями біатлону. Загалом по країні у відділеннях кульової стрільби спортивних шкіл навчається біля 3 тисяч вихованців.

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