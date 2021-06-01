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Промоутер Джошуа заявив про два варіанти розвитку подій: або його клієнт битиметься з Усиком, або залишить пояс

Обидва варіанти влаштовують українця.

Промоутер Джошуа заявив про два варіанти розвитку подій: або його клієнт битиметься з Усиком, або залишить пояс
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

Керуючий директор Matchroom Boxing Едді Гірн заявив, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) відмовиться від пояса WBO, якщо вони не прийдуть до єдиної угоди з обов'язковим претендентом Олександром Усиком (15-0, 12 КО) і справа дійде до промоутерських торгів.

"До тих пір, поки все буде проходити гладко, і ніхто не спробує виставити себе розумнішм за всіх інших, переговори по поєдинку триватимуть. Я вважаю, що це дуже хороший поєдинок. Це не бій з Ф'юрі, але все ж це гідний варіант", - цитує Гірна "Спорт-Експрес".

"Ми до сих пір ведемо переговори, але думаю, якщо б обидві сторони звернулися до WBO з проханням дати нам більше часу, то вони пішли б на поступки. Хочу зазначити: ми або домовимося зі стороною Усика або підемо. Я маю на увазі, що ми не збираємося йти на промоутерські торги, робити ставки або возитися з усім цим.

Я не звинувачую WBO в тому, що зараз відбувається. Вони були терплячими і, коли прийшов час, зробили те, що повинні. Так що мене не дратує ця організація, мене дратує, що Джошуа постійно вказують з ким битися", - зазначив промоутер.

Тиждень тому поєдинок між Джошуа і Усиком був санкціонований WBO. Сторонам дали 10 днів на переговори, в яких вони повинні обговорити деталі контрактів, дати і місце бою.

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