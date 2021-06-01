"Барселона" підписала найкращого бомбардира "Манчестера Сіті" всіх часів

Фото: EPA/UPG Серхіо Агуеро

"Барселона" на своєму офіційному сайті оголосила про підписання аргентинця Серхіо Агуеро.

Контракт укладено на два роки.

"Блаугранас" також встановили клаусулу в розмірі 100 млн євро.

Нагадаємо, Агуеро по закінченню сезону покинув "Манчестер Сіті", за який відіграв 10 сезонів і де став найкращим бомбардиром усіх часів - 254 голи.

Разом із "МанСіті" аргентинець п'ять разів виграв АПЛ, раз переміг у Кубку Англії, а також шість разів став володарем Кубка Англійської ліги.