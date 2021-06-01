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УАФ опублікувала вимоги до фанів збірної України для в'їзду в Румунію на Євро-2020

Два поєдинки підопічні Андрія Шевченка проведуть у Бухаресті.

Фото: twitter.comOptaPaolo
Рівно декада залишилася до старту Євро-2020.

Збірна України свій стартовий поєдинок проведе 13 червня в Амстердамі проти збірної Нідерландів.

А ось два наступні матчі за участю команди Андрія Шевченка пройдуть у Бухаресті - 17 червня проти Північної Македонії та 21 червня проти Австрії.

Від сьогодні влада Румунії ввела універсальні вимоги для перетину кордону, повідомляє Українська асоціація футболу.

Уболівальники, які бажають підтримати свою команду, будуть зобов'язані надати паспорт вакцинації менш ніж за 10 днів до в'їзду в країну. Альтернативним варіантом є довідка про наявність антитіл типу IgG (тест слід зробити не раніше ніж за 14 днів до в'їзду).

Крім того, в'їхати на територію Румунії дозволяє негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до перетину кордону. Однак якщо країна, з якої прибув уболівальник, перебуває в червоній зоні, його можуть зобов'язати пройти 14-денний карантин. Це станеться, якщо іноземець пробуде в Румунії довше від трьох діб.

Нагадаємо, перший поєдинок Євро-2020, у якому зустрінуться збірні Італії та Туреччини, пройде 11 червня на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

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