Дві легенди "Динамо" стали почесними громадянами Києва

До Дня Києва столична влада підготувала особисті подарунки для двох легендарних футболістів "Динамо" - звання "Почесний громадянин Києва" отримали ветерани столичного клубу Володимир Мунтян і Андрій Біба, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

74-річний Мунтян став 7 разів чемпіоном СРСР, володарем Кубка кубків УЄФА і Суперкубка УЄФА, двічі вигравав Кубок СРСР, був учасником чемпіонату світу-1970.

83-річний Біба тричі вигравав з "Динамо" чемпіонський титул, двічі - Кубок СРСР, найкращий футболіст країни (1966), перший радянський футболіст, який забив гол у єврокубках.