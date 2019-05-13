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В Киеве почтили память Валерия Лобановского

Сегодня исполнилось 17 лет со дня смерти метра.

В Киеве почтили память Валерия Лобановского
Фото: ФК "Динамо"

Сегодня, 13 мая, исполнилось 17 лет со дня смерти одного из лучших тренеров в истории советского и украинского футбола Валерия Васильевича Лобановского.

В этот день, уже по традиции, родственники, друзья, ученики и коллеги великого футбольного специалиста вместе с журналистами и болельщиками почтили память Валерия Васильевича - сначала на Байковом кладбище, а затем и у стадиона "Динамо", который носит его имя.

Возложить цветы к мемориалам Лобановскому и выразить почтение в память о выдающемся тренере пришли многочисленные легенды "Динамо" – Андрей Биба, Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов и многие другие. 

Фото: ФК "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, что Лобановский, возглавляя "Динамо", выиграл 8 чемпионатов, 6 Кубков и 3 Суперкубка СССР, 2 Кубка Обладателей Кубков, 1 Суперкубок УЕФА, 5 раз становился чемпионом Украины и добыл 3 Кубка Украины.

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