Сегодня, 13 мая, исполнилось 17 лет со дня смерти одного из лучших тренеров в истории советского и украинского футбола Валерия Васильевича Лобановского.
В этот день, уже по традиции, родственники, друзья, ученики и коллеги великого футбольного специалиста вместе с журналистами и болельщиками почтили память Валерия Васильевича - сначала на Байковом кладбище, а затем и у стадиона "Динамо", который носит его имя.
Возложить цветы к мемориалам Лобановскому и выразить почтение в память о выдающемся тренере пришли многочисленные легенды "Динамо" – Андрей Биба, Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Александр Заваров, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов и многие другие.