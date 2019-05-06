Михайличенко категорически отказался сменить Хацкевича у руля "Динамо", - СМИ

56-летний украинский специалист Алексей Михайличенко категорически отказался возглавить "Динамо", сообщает 1927.kiev.ua.

При этом издание уточняет, ссылаясь на свои источники, что руководство "Динамо" до сих пор рассматривает кандидатуру Михайличенко, и, если он изменит свое первичное решение, то сможет возглавить киевский клуб.

Ранее сообщалось, что Михайличенко может сменить 45-летнего Александра Хацкевича на посту главного тренера столичного клуба.

Напомним, Михайличенко уже возглавлял "Динамо" с 2002-го по 2004-й годы, а с 2012-го по 2013-й был ассистентом главного тренера. С 2013-го года экс-игрок "Динамо" и сборной Украины занимает должность спортивного директора клуба.

Хацкевич возглавляет "Динамо" с 2017-го года.