Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
ГлавнаяСпорт

Футболисты "Манчестер Сити" получат 15 млн фунтов в случае победы в трех оставшихся матчах сезона

От команды ждут победы в чемпионате и Кубке Англии.

Футболисты "Манчестер Сити" получат 15 млн фунтов в случае победы в трех оставшихся матчах сезона
Фото: EPA/UPG

Игроки "Манчестер Сити" получат в сумме больше 15 млн фунтов, если смогут выиграть все три внутренних турнира, сообщает The Telegraph.

С учетом того, что горожане уже выиграли Кубок Лиги, и с учетом того, что подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал Кубка Англии и лидируют в Английской Премьер-Лиге, то для получения столь внушительного бонуса футболистам "МанСити", среди которых будет и Александр Зинченко, нужно выиграть лишь 3 матча.

Первый из которых состоится уже сегодня – на домашнем "Этихад" чемпион Англии будет принимать клуб "Лестер".

Начало встречи в 22:00.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также