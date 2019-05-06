Футболисты "Манчестер Сити" получат 15 млн фунтов в случае победы в трех оставшихся матчах сезона

Игроки "Манчестер Сити" получат в сумме больше 15 млн фунтов, если смогут выиграть все три внутренних турнира, сообщает The Telegraph.

С учетом того, что горожане уже выиграли Кубок Лиги, и с учетом того, что подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в финал Кубка Англии и лидируют в Английской Премьер-Лиге, то для получения столь внушительного бонуса футболистам "МанСити", среди которых будет и Александр Зинченко, нужно выиграть лишь 3 матча.

Первый из которых состоится уже сегодня – на домашнем "Этихад" чемпион Англии будет принимать клуб "Лестер".

Начало встречи в 22:00.