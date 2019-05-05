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Клуб Бундеслиги ввел правило посещения туалетов на стадионе только по документам

Правда, это правило единоразовое и касается только фанов дюссельдорфской "Фортуны".

Клуб Бундеслиги ввел правило посещения туалетов на стадионе только по документам
Фортуна
Фото: EPA/UPG

Перед матчем середняков Бундеслиги "Фрайбургом" и "Фортуной" (Дюссельдорф), который должен состояться сегодня в рамках 32-го тура на "Шварцвальд-Штадионе" во Фрайбурге, руководство хозяев приняло новаторское, и в то же время логичное решение разрешить посещать фанатами гостей туалетов исключительно при предъявлении охране документа, сообщает Bild.

"В матче с "Фрайбургом" болельщики гостей смогут посетить уборную только если предъявят охране свои документы", - цитирует заявление клуба из земли Баден-Вюртемберг издание.

Дело в том, что фанаты из Дюссельдорфа большие любители ломать и крушить все, что попадается у них на пути. А туалетная сантехника на стадионах у них вызывает повышенный интерес.

От очумелых рук фанов F95 пострадали туалеты таких клубов как: "Бавария", "Боруссия" Менхенгладбах, "Майнц" и "Вольфсбург."

"Фортуна" была обязана платить за беспредел своих горе-болельщиков самые странные штрафы (общая сумма составила - около 150 тыс. евро).

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