Клуб Бундеслиги ввел правило посещения туалетов на стадионе только по документам

Правда, это правило единоразовое и касается только фанов дюссельдорфской "Фортуны".

Перед матчем середняков Бундеслиги "Фрайбургом" и "Фортуной" (Дюссельдорф), который должен состояться сегодня в рамках 32-го тура на "Шварцвальд-Штадионе" во Фрайбурге, руководство хозяев приняло новаторское, и в то же время логичное решение разрешить посещать фанатами гостей туалетов исключительно при предъявлении охране документа, сообщает Bild.

Bild: 'No shit! Toilet control in Bundesliga'



Fortuna Dusseldorf fans have been smashing up toilets at away grounds.



So for their match at Freiburg, they'll be asked to provide photo ID to use the loo.



Serves them right for taking the piss. pic.twitter.com/AG8G4yLQSg — Sport Witness (@Sport_Witness) 2 мая 2019 г.

"В матче с "Фрайбургом" болельщики гостей смогут посетить уборную только если предъявят охране свои документы", - цитирует заявление клуба из земли Баден-Вюртемберг издание.

Дело в том, что фанаты из Дюссельдорфа большие любители ломать и крушить все, что попадается у них на пути. А туалетная сантехника на стадионах у них вызывает повышенный интерес.

От очумелых рук фанов F95 пострадали туалеты таких клубов как: "Бавария", "Боруссия" Менхенгладбах, "Майнц" и "Вольфсбург."

"Фортуна" была обязана платить за беспредел своих горе-болельщиков самые странные штрафы (общая сумма составила - около 150 тыс. евро).