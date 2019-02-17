Игрок "Вердера" установил рекорд Бундеслиги, забив гол в возрасте 40 лет

Клаудио Писарро вписал свое имя в историю чемпионатов Германии.

Форвард бременского "Вердера" Клаудио Писарро отличился забитым голом в выездном матче 22-го тура Бундеслиги против "Герты" (1:1). Перуанец вышел на замену на 61-й минуте и в компенсированное время принес своей команде ничью прямым ударом со штрафного.

Клаудио отправил мяч в сетку ворот в возрасте 40 лет и 136 дней, что делает его самым возрастным игроком, который забивал в Бундеслиге. Форвард на 15 дней побил рекорд еще одного футболиста "Вердера" Мирко Вотавы.

Для Писарро этот гол стал первым в 2019 году. Таким образом, он стал первым игроком, который забивал как минимум один гол в год в течение последних 21 года в Бундеслиге. До этого он делил рекорд с Клаусом Фишером.

Кроме "Вердера", Писарро в Бундеслиге выступал за "Баварию" и "Кельн".

Писарро в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей за "зелено-белых", забив 5 голов и отдав 2 ассиста.