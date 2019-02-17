Фото: EPA/UPG Бибиана Штайнхаус и Тиаго

Накануне в матче чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде одержала волевую победу над "Аугсбургом" 3:2.

Дважды проигрывая в счете, баварцам все же удалось склонить чашу весов в свою пользу.

Добавим, что 30 660 зрителей, пришедших на "WWK-Арена", стали свидетелями рекорда Бундеслиги – игрок гостей Леон Горецка отметился автоголом уже на 13-й секунде поединка.

Однако эти события прошли мимо внимания любителей футбола в Иране.

"Игру должны были показать по государственному телеканалу в Иране, но трансляцию отменили. Причиной стало то, что встречу судила женщина - 39-летняя Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу", - сообщает руководитель студии немецкого издания ARD в Тегеране Натали Амири в своем Twitter.

Фото: twitter.com/natalieamiri

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