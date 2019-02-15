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Свитолина покидает турнир WTA в Дохе

В полуфинале Элина проиграла Симоне Халеп.

Свитолина покидает турнир WTA в Дохе
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) не смогла выйти в финал хардового турнира серии Премьер в Дохе (Катар).

В полуфинале украинская теннисистка в трех сетах проиграла экс-первой ракетке мира, румынке Симоне Халеп 3:6, 6:3, 4:6.

В решающей третьей партии Элина сразу повела в счете 3:0.

Симона пыталась ответить брейком и в 7-м гейме, при счете 4:2 ей это удалось.

Проигрыш своей подачи, за шаг до победы в матче, обескуражил украинку.

Игра Свитолиной расклеилась, и она проиграла подряд 3 гейма, а с ними сет (4:6) и матч.

Поединок продолжался 2 часа 10 минут.

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