На пути в полуфинал Thailand Open Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира

В рамках четвертьфинала турнира категории International Thailand Open в Хуахине третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№47 WTA) обыграла экс-первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу 7:6 (7-5), 6:1.

Поединок продолжался 1 час и 40 минут.

Во многом определяющим был тайбрейк в первой партии.

Во втором сете испанка вначале проиграла свою подачу и не смогла ответить брейком. Потеряв уверенность, Гарбинье сумела лишь "размочить" счет.

Для теннисисток это был второй очный поединок. В прошлом сезоне на турнире в Люксембурге также победу одержала украинка.

За выход в финал Даяна поспорит с Магдой Линетт (Польша, WTA 98).