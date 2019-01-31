Стали известны финансовые подробности трансфера Ракицкого в "Зенит"

Стали известны новые детали громкого перехода игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого из донецкого "Шахтера" в стан санкт-петербургского "Зенита".

Подписной бонус (подъемные) Ракицкого за переход в "Зенит" составил 5 млн евро, сообщает Sport.ua.

Кроме того, 29-летний украинский защитник обошелся российскому клубу в сумму от 10 до 12 млн евро.

При этом годовая зарплата Ярослава без различных бонусов, которые также предусмотрены в контракте, будет составлять 2,5 млн евро.

Украинец подписал контракт с "Зенитом" сроком на 3,5 года.

Ракицкий выступал за "Шахтер" с 2009 года. С тех пор он 7 раз выиграл чемпионат Украины, по 6 раз Кубок и Суперкубок Украины. В нынешнем сезоне на счету воспитанника "оранжево-черных" 16 матчей и 1 гол за клуб во всех турнирах.