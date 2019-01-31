В очередном матче Английской Премьер-Лиги на домашнем в этом сезоне для "Тоттенхэма" "Уэмбли" "шпоры" принимали "Уотфорд" и добились волевой победы 2:1.
Стоит отметить, что к 80-й минуте подопечные Маурисио Почеттино проигрывали 0:1, но усилиями вовремя вернувшегося с розыгрыша Кубка Азии корейца Сон Хын Мина и Фернандо Льоренте (87) "Тоттенхэм" набрал столь нужные для завоевания лигочемпионского места 3 очка.
Уже в компенсированное время, когда игроки "Уотфорда" пытались максимально быстро доставить в игру вышедший в аут мяч, на помощь футболистам "Тоттенхэма" неожиданно пришел смышленый болбой.
Забрав мяч под свой полный контроль, парнишка сделал вид, что ничего на поле не происходит, и что у игроков "Уотфорда" еще вагон времени.
Это вывело из себя форварда гостей Айзака Саксесса, который с некоторой агрессией, но вполне справедливо выбил мяч из рук болбоя.
This Tottenham ball boy did his best to take some time off the clock.— ESPN FC (@ESPNFC) 30 января 2019 г.
That wink at the end ... 😂 pic.twitter.com/82y2XV1NIa
Таким образом, хитрый парнишка добился двойной выгоды – игрок соперника получил предупреждение, на оформление которого потребовалось также определенное время.
Сам же довольный мальчишка через мгновение подмигивал болельщикам на трибунах - свою провокационную роль он выполнил блестяще.
Обзор матча: