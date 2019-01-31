Фото: Скриншот Юный удалец

В очередном матче Английской Премьер-Лиги на домашнем в этом сезоне для "Тоттенхэма" "Уэмбли" "шпоры" принимали "Уотфорд" и добились волевой победы 2:1.

Стоит отметить, что к 80-й минуте подопечные Маурисио Почеттино проигрывали 0:1, но усилиями вовремя вернувшегося с розыгрыша Кубка Азии корейца Сон Хын Мина и Фернандо Льоренте (87) "Тоттенхэм" набрал столь нужные для завоевания лигочемпионского места 3 очка.

Уже в компенсированное время, когда игроки "Уотфорда" пытались максимально быстро доставить в игру вышедший в аут мяч, на помощь футболистам "Тоттенхэма" неожиданно пришел смышленый болбой.

Забрав мяч под свой полный контроль, парнишка сделал вид, что ничего на поле не происходит, и что у игроков "Уотфорда" еще вагон времени.

Это вывело из себя форварда гостей Айзака Саксесса, который с некоторой агрессией, но вполне справедливо выбил мяч из рук болбоя.

This Tottenham ball boy did his best to take some time off the clock.



That wink at the end ... 😂 pic.twitter.com/82y2XV1NIa — ESPN FC (@ESPNFC) 30 января 2019 г.

Это не осталось незамеченным арбитром поединка Грэмом Скоттом из Оксфордшира, который "наградил" Саксесса желтой карточкой.

Таким образом, хитрый парнишка добился двойной выгоды – игрок соперника получил предупреждение, на оформление которого потребовалось также определенное время.

Сам же довольный мальчишка через мгновение подмигивал болельщикам на трибунах - свою провокационную роль он выполнил блестяще.

Обзор матча: