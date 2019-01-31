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Смышленый болбой в матче АПЛ вынудил судью показать желтую карточку игроку соперника

"Тоттенхэм" вырвал победу у "Уотфорда".

Юный удалец
Фото: Скриншот
Юный удалец

В очередном матче Английской Премьер-Лиги на домашнем в этом сезоне для "Тоттенхэма" "Уэмбли" "шпоры" принимали "Уотфорд" и добились волевой победы 2:1.

Стоит отметить, что к 80-й минуте подопечные Маурисио Почеттино проигрывали 0:1, но усилиями вовремя вернувшегося с розыгрыша Кубка Азии корейца Сон Хын Мина и Фернандо Льоренте (87) "Тоттенхэм" набрал столь нужные для завоевания лигочемпионского места 3 очка.

Уже в компенсированное время, когда игроки "Уотфорда" пытались максимально быстро доставить в игру вышедший в аут мяч, на помощь футболистам "Тоттенхэма" неожиданно пришел смышленый болбой.

Забрав мяч под свой полный контроль, парнишка сделал вид, что ничего на поле не происходит, и что у игроков "Уотфорда" еще вагон времени.

Это вывело из себя форварда гостей Айзака Саксесса, который с некоторой агрессией, но вполне справедливо выбил мяч из рук болбоя.

Это не осталось незамеченным арбитром поединка Грэмом Скоттом из Оксфордшира, который "наградил" Саксесса желтой карточкой.

Таким образом, хитрый парнишка добился двойной выгоды – игрок соперника получил предупреждение, на оформление которого потребовалось также определенное время.

Сам же довольный мальчишка через мгновение подмигивал болельщикам на трибунах - свою провокационную роль он выполнил блестяще.

Обзор матча:

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