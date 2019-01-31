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Клоппа обвинили в грязной игре: в перерыве матча АПЛ на "Энфилде" убирали от снега только одну половину поля

"Ливерпуль" не сумел победить "Лестер".

Клоппа обвинили в грязной игре: в перерыве матча АПЛ на "Энфилде" убирали от снега только одну половину поля
Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги, лидирующий в чемпионате "Ливерпуль" принимал на "Энфилд Роуд "Лестер Сити".

Матч завершился вничью 1:1. 

Счет на 2-й минуте открыли хозяева - Садио Мане 1:0. Однако на второй компенсированной к первому тайму минуте Гарри Магуайр сумел восстановить равновесие 1:1.

Примечательно, что поединок в Ливерпуле сопровождался небольшим снегопадом, который методично, но верно укрывал газон "Энфилда" и мешал футболистам показывать техническую игру.

В перерыве встречи обслуживающий персонал спортивной арены пошел на небольшую хитрость – все силы сервис-команды были брошены на очистку от снега только одной половины поля, той, на которую во втором тайме атаковали футболисты "Ливерпуля".

Фото: скриншот

На 50% план удался - гостям очень тяжело было на половине поля "Ливерпуля" развивать техничные атаки. Однако и хозяева на качественном газоне не смогли забить.

После матча наставника "красных" Юргена Клоппа в Сети обвинили в попытке получить выгоду от состояния газона, и в причастности к принятию такого решения.

Фото: скриншот

Добавим, что мерсисайдцы, потеряв драгоценные в борьбе за чемпионство 2 очка, не смогли увеличить свой отрыв от ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" до 7 очков.

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