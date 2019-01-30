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Найдены обломки самолета, на котором летел игрок "Кардиффа" Сала

Найдены подушки от сидений пропавшего самолета.

Найдены обломки самолета, на котором летел игрок "Кардиффа" Сала
Эмилиано Сала
Фото: EPA/UPG

Французские власти заявили, что недалеко от пляжа Сурайнвилль на полуострове Котентин были найдены часть подушки кресла и обшивки самолета на котором, вероятно, находился новичок клуба Английской Премьер-Лиги - "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщает BBC.

Ранее на той же территории была найдена еще одна подушка, уточняет издание.

После этого были проведены подробные оценки траектории полета, согласно последнего известного местоположения по радару, в результате чего и была определена зона поиска.

"Теперь мы определили приоритетную область подводного поиска размером около 4 квадратных морских миль ... чтобы попытаться найти и идентифицировать возможные обломки самолета. Поиски начнутся в конце этих выходных из-за погодных условий, и займут до трех дней", - цитирует сообщение отдела по расследованию авиационных происшествий (The Air Accidents Investigation Branch) ВВС.

Фото: .bbc.com

В поисках будет использоваться гидролокационное оборудование для обнаружения любых обломков на морском дне.

Напомним, в ночь на 22 января над Ла-Маншем потерпел крушение частный самолет на борту которого находился самый дорогой футболист в истории "Кардиффа" Эмилиано Сала, двумя днями ранее купленный за 15 млн фунтов у французского "Нанта".

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