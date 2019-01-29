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Еще один российский бизнесмен стал единоличным владельцем клуба Английской Премьер-Лиги

Максим Демин вернул под свой полный контроль "Борнмут".

Еще один российский бизнесмен стал единоличным владельцем клуба Английской Премьер-Лиги
Максим Демин
Фото: скриншот

Российский бизнесмен Максим Демин стал единоличным владельцем клуба Английской Премьер-Лиги - "Борнмута", сообщает fapl.ru, со ссылкой на Sky Sports.

Впервые Демин приобрел долю в клубе с южного побережья Англии еще в 2011 году, а в 2013 получил полный контроль над "вишенками".

В ноябре 2015 Максим продал 25% своих акций Peak6 Football Holding LLC - американской инвестиционной компании со штаб-квартирой в Чикаго. Демин пошел на этот шаг, чтобы привлечь средства на усиление состава команды и реконструкцию стадиона.

При этом россиянин продолжал оставаться мажоритарным акционером клуба.

Накануне Демин выкупил эти акции обратно, и теперь "Борнмут" снова на 100 процентов принадлежит Максиму. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Добавим, что Демин в свое время подозревался в незаконных ставках на футбольные события. Об этом сообщал ресурс sportdiplom.ru, ссылаясь на The Times.

На сайте Футбольной ассоциации Англии (FA) 19 апреля 2017 года появилось заявление, о том, что Демин подозревался в размещении 611 ставок на футбольные события (ставки на футбольные поединки запрещены правилом Е8 футбольной ассоциации).

Позднее эта новость с сайта исчезла.

Примечательно, что "Борнмут" по доходам от продажи телеправ за 2017 год заработал больше мадридского "Реала".

Напомним, в АПЛ еще один клуб принадлежит российскому бизнесмену – Роман Абрамович владеет лондонским "Челси".

Отметим, что российский миллиардер Алишер Усманов в августе прошлого года продал свою 30-процентную долю в лондонском "Арсенале" за 550 млн фунтов стерлингов.

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