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Победитель Australian Open довел до истерики журналистов на итоговой пресс-конференции

Новак Джоркович в седьмой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

Победитель Australian Open в мужском одиночном разряде Новак Джокович был в отличном расположении духа на итоговой пресс-конференции.

31-летний сербский теннисист вызвал гомерический смех присутствующих, отвечая на вопрос одного итальянского журналиста, который попытался задать его чемпиону, но делал это довольно плавно и монотонно, буквально разомлев под жарким австралийским Солнцем:

– Новак, поздравляю. Итак, семь побед на Australian Open, 15 титулов Grand Slam...

– Не так уж и плохо, – добавил Джокович с итальянским акцентом и на манер граждан с Апеннинского полуострова.

Публика покатилась со смеху, а Джокович поспешил извиниться.

Напомним, в финале серб в трех сетах уничтожил Рафаэля Надаля.

Видеообзор поединка:

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