Победитель Australian Open в мужском одиночном разряде Новак Джокович был в отличном расположении духа на итоговой пресс-конференции.
31-летний сербский теннисист вызвал гомерический смех присутствующих, отвечая на вопрос одного итальянского журналиста, который попытался задать его чемпиону, но делал это довольно плавно и монотонно, буквально разомлев под жарким австралийским Солнцем:
– Новак, поздравляю. Итак, семь побед на Australian Open, 15 титулов Grand Slam...
– Не так уж и плохо, – добавил Джокович с итальянским акцентом и на манер граждан с Апеннинского полуострова.
.@DjokerNole sent the press into hysterics 🤣#AusOpen pic.twitter.com/7blHxlDfHM— #AusOpen (@AustralianOpen) 27 января 2019 г.
Публика покатилась со смеху, а Джокович поспешил извиниться.
Напомним, в финале серб в трех сетах уничтожил Рафаэля Надаля.
Видеообзор поединка: