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В финале Португальской лиги игрок вышел на замену сломавшего нос партнера и сам сломал нос

"Спортинг" стал обладателем Кубка Португальской лиги.

Спортинг
Фото: EPA/UPG
Спортинг

В Браге на "Эштадиу Мунисипал де Брага" прошел финал Кубка Португальской лиги, в котором лиссабонский "Спортинг" встретился с "Порту".

Основное и дополнительное время не выявило победителя – на 79-й минуте счет открыл футболист "Порту" Фернандо Андраде дос Сантос, а на 90+2 минуте "Спортинг" с пенальти счет сравнял (Бас Дост) 1:1.

В серии пенальти победу одержал столичный клуб 3:1.

Стоит добавить, что в начале второго тайма случился отнюдь не забавный момент. В единоборстве с соперником нос сломал защитник "Спортинга" Андре Пинту. Его заменил Радослав Петрович, который через пару минут получил аналогичную травму.

К чести сербского легионера "Спортинга", он не покинул поле, а доиграл матч до финального свистка.

Фото: скриншот

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