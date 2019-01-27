Фото: EPA/UPG Спортинг

В Браге на "Эштадиу Мунисипал де Брага" прошел финал Кубка Португальской лиги, в котором лиссабонский "Спортинг" встретился с "Порту".

Основное и дополнительное время не выявило победителя – на 79-й минуте счет открыл футболист "Порту" Фернандо Андраде дос Сантос, а на 90+2 минуте "Спортинг" с пенальти счет сравнял (Бас Дост) 1:1.

В серии пенальти победу одержал столичный клуб 3:1.

Стоит добавить, что в начале второго тайма случился отнюдь не забавный момент. В единоборстве с соперником нос сломал защитник "Спортинга" Андре Пинту. Его заменил Радослав Петрович, который через пару минут получил аналогичную травму.

К чести сербского легионера "Спортинга", он не покинул поле, а доиграл матч до финального свистка.