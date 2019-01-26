Шотландский "Селтик" подписал игрока сборной Украины

Главный тренер львовских "Карпат" Фабри Гонсалес заявил о переходе вингера Марьяна Шведа в шотландский "Селтик".

"Мы рады трансферу. Марьян - воспитанник львовского клуба, он сумел себя проявить, выделился и получил возможность перейти в более сильную команду", - заявил Гонсалес в интервью ТК "Футбол".

"Для него это будет полезно в плане развития, хотя, если говорить эгоистично, мне бы хотелось самому иметь в составе такого исполнителя", - добавил наставник "Карпат".

Отметим, клубы пока официально сохраняют молчание.

Напомним, 20 ноября прошлого года Марьян в товарищеском матче против сборной Турции дебютировал за национальную команду.