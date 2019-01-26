В рамках 1/16 финала Кубка Англии лондонский "Арсенал" на "Эмирейтс" принимал "Манчестер Юнайтед".

Гости одержали заслуженную победу со счетом 3:1.

Первый тайм был полностью под контролем подопечных Уле Гуннара Сольскьяера. В середине тайма с интервалом в две минуты "красные дьяволы", усилиями Алексиса Санчеса и Джесси Лингарда сделали весомую заявку на победу 2:0.

Минутная расслабленность гостей в конце тайма позволила "канонирам" вернуться в игру (Пьер-Эмерик Обамеянг) 2:1.

Однако во второй 45-минутке потуги футболистов "Арсенала" ни к чему не привели.

В свою очередь, вышедшие на замену Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд освежили атаку "МанЮнайтед".

Вдохновителем победы гостей был Поль Погба. Именно после впечатляющего прохода и удара француза, на добивании точно сыграл его соотечественник – Марсьяль 3:1.

Отметим, что очередная победа "Юнайтед" стала восьмой подряд после назначения Сольскьяера главным тренером.

Обновление.