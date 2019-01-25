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В матче "Челси" – "Тоттенхэм" определился соперник "Манчестер Сити" по финалу Кубка Лиги

В лондонском дерби победу одержали футболисты "Челси".

В матче "Челси" – "Тоттенхэм" определился соперник "Манчестер Сити" по финалу Кубка Лиги
Челси
Фото: EPA/UPG

На "Стэмфорд Бридж" в рамках ответного полуфинального матча Кубка Английской лиги встретились лондонские "Челси" и "Тоттенхэм".

Напомним, двумя неделями ранее на поле "шпор" подопечные Маурисио Почеттино одержали минимальную победу 1:0.

С преимуществом в один мяч (2:1) закончился и ответный поединок. На голы, забитые в первом тайме Нголо Канте (27-я минута) и Эденом Азаром (38), футболисты "Тоттенхэма" во второй 45-минутке ответили точным ударом Фернандо Льоренте (50).

А т.к. по регламенту турнира в полуфинальных матчах не учитывается преимущество голов, забитых на выезде, были назначены пенальти.

В лотерее футболисты обеих команд были точны с пробитием первых двух ударов. А затем механизм "Тоттенхэма" дал сбой, что позволило подопечным Маурисио Сарри одержать победу 4:2 и составить компанию "Манчестер Сити" по финальному матчу Кубка Лиги.

Финал состоится 24 февраля.

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