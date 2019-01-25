Золотым норвежским дублем завершился мужской биатлонный спринт на этапе Кубка мира в Антхольце

Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжился мужской спринтерской гонкой на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Победу одержал лидер общего зачета КМ норвежец Йоханнес Бё, опередивший на 17,5 сек. своего соотечественника Эрленда Овренг Бьонтегорда.

Третим на финише был француз Антонен Гигонна, уступивший времени Эрленда 2,5 сек.

Из квартета украинских биатлонистов лучшим был Артем Прима, занявший достойное 11-е место. В Топ-20 попал также Дмитрий Пидручный.

Не порадовали Руслан Ткаленко и Артем Тищенко, которые на финише были 69-м и 90-м соответственно.

Итоги гонки: