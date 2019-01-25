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Золотым норвежским дублем завершился мужской биатлонный спринт на этапе Кубка мира в Антхольце

Украинские биатлонисты выступили достойно.

Золотым норвежским дублем завершился мужской биатлонный спринт на этапе Кубка мира в Антхольце
Йоханнес Бё
Фото: EPA/UPG

Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжился мужской спринтерской гонкой на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Победу одержал лидер общего зачета КМ норвежец Йоханнес Бё, опередивший на 17,5 сек. своего соотечественника Эрленда Овренг Бьонтегорда.

Третим на финише был француз Антонен Гигонна, уступивший времени Эрленда 2,5 сек.

Из квартета украинских биатлонистов лучшим был Артем Прима, занявший достойное 11-е место. В Топ-20 попал также Дмитрий Пидручный.

Не порадовали Руслан Ткаленко и Артем Тищенко, которые на финише были 69-м и 90-м соответственно.

Итоги гонки:

  • 1. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+1) 23:53.9
  • 2. Эрленд  Бьонтегорд (Норвегия, 0+0) +17.5
  • 3. Антонин Гигонна (Франция, 0+1) +20.2
  • 4. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) +21.3
  • 5. Симон Эдер (Австрия, 0+1) +23.9
  • 6. Симон Дестьё (Франция, 1+1) +33.5
  • 11. Артем Прима (0+0) +47.0
  • 19. Дмитрий Пидручний (1+0) +1:06.1
  • 69. Руслан Ткаленко (0+1) +2:34.9
  • 90. Артем Тищенко (1+1) +3:23.3
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