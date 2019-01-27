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Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"

Фаны "россонери" не забыли Андрея Шевченко.

На матче 21-го тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Наполи" одним из почетных гостей был главный тренер сборной Украины, легендарный экс-игрок миланского клуба Андрей Шевченко.

Перед стартовым свистком исполнительный директор "россонери" Иван Газидис вручил Шевченко памятную футболку клуба.

Иван Газидис и Андрей Шевченко
Фото: AC Milan
Иван Газидис и Андрей Шевченко

После это украинец, взяв в руки микрофон, обратился к трибунам стадиона "Сан-Сиро": "Вы навсегда в моем сердце! Вперед Милан! Вперед Милан!". Реакция болельщиков не заставила себя ждать.

Напомним, Шевченко выступал за "Милан" с 1999-го по 2006-й год. Украинец провел за клуб 227 матчей, в которых забил 127 голов. 

Вместе с "Мланом" Андрей дважды выигрывал Скудетто и по одному разу Лигу Чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА. Кроме того, Шевченко в составе "россонери" стал обладателем Золотого мяча-2004.

Стоит добавить, что сам матч на "Сан-Сиро" завершился безрезультативной ничьей 0:0.

После 20 туров "Милан" занимают 4-е место в турнирной таблице Серии А.

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