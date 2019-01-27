В рамках 4-го раунда Кубка Англии клуб с юго-востока Лондона – "Миллуол", выступающий в Чемпионшипе принимал ливерпульский "Эвертон".
Мерсисайдцы дважды выходили вперед, но представитель Чемпионшипа отыгрывался уже через считанные минуты, а в компенсированное время усилиями Мюррея Уоллеса "Миллуол" и вовсе вырвал победу - 3:2.
Неприятности для болельщиков "Эвертона" начались еще до матча. Болельщики "Миллуолла", которые слывут одними из агрессивных и опасных фанатов Британии, спровоцировали массовые беспорядки. Фаны "Эвертона" также были вовлечены в драки, сообщает Mail Online.
Come on, lads. It's football day. #millwalleverton pic.twitter.com/5MyLIF9qYV— William Pang (@William__Pang) 26 января 2019 г.
Полицеским пришлось применить дубинки, а также привлечь конные патрули, чтобы остановить массовые стычки болельщиков обеих команд.
Во время одной из драк фанату ножом порезали лицо, его доставили в клинику.
Millwall and Everton fans involved in disgraceful scenes before FA Cup clash as one supporter appears to be slashed with a knife during mass brawl https://t.co/ALdqwUk9qi pic.twitter.com/H5TVPnMuoi— MailOnline Sport (@MailSport) 26 января 2019 г.