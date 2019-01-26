Осака выиграла второй турнир Большого Шлема подряд

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии, обыграв в финале в трех сетах 28-летнюю чешку Петру Квитову 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Матч отличался особым упорством и продолжался два с половиной часа.

Отметим, что 21-летняя японка - первая представительница Страны Восходящего Солнца, которой удалось выиграть Australian Open.

На пути к победе японская теннисистка в четвертьфинале обыграла нашу Элину Свитолину 6:4, 6:1.

Добавим, что Наоми выиграла два турнира Большого Шлема подряд - до этого Осака стала победительницей US Open-2018, обыграв в финале Серену Уильямс.

Напомним, что завтра, 27 января, состоится финал мужской сетки Australian Open: встретятся первая и вторая ракетки мира – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.