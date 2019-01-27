Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"
Шевченко завел "Сан-Сиро" перед матчем "Милан" – "Наполи"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Полиция задержала "смотрящего" за Харьковской областью криминального авторитета "Валерсона"
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Знаменитый россиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Супрун назвала среднюю зарплату семейных врачей в 2019 году
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Узники “ЛНР”: “Тех, кто воевал, сейчас сажают”
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Умер известный спортивный комментатор Сергей Дерепа
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
Хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ
ГлавнаяСпорт

Первая и вторая ракетки мира разыграли финал Australian Open

Новак Джокович оказался сильнее Рафаэля Надаля.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

В Мельбурне на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк" прошел финальный поединок в мужском одиночном разряде первого в сезоне турнира Большого Шлема - Australian Open.

Первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу противостоял вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

Борьбы не получилось – Джокович в трех сетах относительно легко добился победы 6:3, 6:2, 6:3.

Серб был лучшим практически по всем показателям – он выиграл 5 брейк-пойнтов при ноле у Надаля; на 68% набрал больше очков, чем соперник (89 против 53); процент очков, выигранных на 1-й подаче 80 против 51, а на второй – 84 на 67.

Добавим, что для Джоковича Australian Open является счастливым турниром – в Мельбурне Новак выиграл все свои 7 финалов.

Для серба этот титул Большого Шлема стал 15-м в карьере, больше пока остается у Надаля и Роже Федерера - 17 и 20 соответственно.

В свою очередь, для Надаля это первый финальный поединок за титул, где испанцу не удалось выиграть ни сета.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также