Первая и вторая ракетки мира разыграли финал Australian Open

Фото: EPA/UPG Новак Джокович

В Мельбурне на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн Парк" прошел финальный поединок в мужском одиночном разряде первого в сезоне турнира Большого Шлема - Australian Open.

Первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу противостоял вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

Борьбы не получилось – Джокович в трех сетах относительно легко добился победы 6:3, 6:2, 6:3.

Серб был лучшим практически по всем показателям – он выиграл 5 брейк-пойнтов при ноле у Надаля; на 68% набрал больше очков, чем соперник (89 против 53); процент очков, выигранных на 1-й подаче 80 против 51, а на второй – 84 на 67.

Добавим, что для Джоковича Australian Open является счастливым турниром – в Мельбурне Новак выиграл все свои 7 финалов.

Для серба этот титул Большого Шлема стал 15-м в карьере, больше пока остается у Надаля и Роже Федерера - 17 и 20 соответственно.

В свою очередь, для Надаля это первый финальный поединок за титул, где испанцу не удалось выиграть ни сета.