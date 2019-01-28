"Шахтер" подтвердил переход Ракицкого в "Зенит"

Контракт подписан на 3,5 года.

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий официально стал футболистом российского клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По данным официального сайта санкт-петербургского клуба, Ракицкий подписал контракт с "Зенитом" на 3,5 года. Украинец будет играть в новом клубе под 44-м номером.

По неофициальной информации, "Шахтер" получит около 12 млн евро, а зарплата Ракицкого составит около 2,5 млн евро за сезон.

Ракицкий провел в "Шахтере" всю взрослую футбольную карьеру.

В текущем сезоне Ярослав провел за "горняков" 15 поединков во всех турнирах.

Отметим, в настоящее время в стане "Зенита" работает еще один экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины - Анатолий Тимощук, который занимает должность ассистента главного тренера.