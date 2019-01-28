"Наполи" отказался от 160 млн евро, предложенных ПСЖ за двух игроков

Кулибали и Аллан останутся в Неаполе.

Руководство "Наполи" ответило отказом на предложение "Пари Сен-Жермен" продать защитника Калиду Кулибали и полузащитника Аллана Маркеса Лоурейро сообщает Sportmediaset.

Парижский клуб готов был заплатить за обоих футболистов в общей сложности 160 млн евро, уточняет издание.

Действующий контракт Кулибали рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне 27-летний сенегальский защитник провел 26 матчей за "Наполи" во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Аналогичное соглашение действует между "Наполи" и Алланом. В этом сезоне 28-летний бразильский опорный полузащитник сыграл 25 игр и записал на свой счет 2 результативные передачи.

Напомним, заинтересованность в Кулибали проявлял "Манчестер Юнайтед", предлагавший за защитника 90 млн фунтов.