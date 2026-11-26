Обидві живуть в Україні, навчаються за однаковими програмами й мають ті самі права. Проте їхнє повсякденне життя суттєво відрізняється, і що довше триває війна, то більшого значення набувають ці відмінності.

Одна дитина після уроків іде на тренування, дорогою додому зустрічається з друзями, а ввечері готується до контрольної. Інша закриває ноутбук після дистанційного заняття й залишається вдома, бо навчання в її громаді вже кілька років відбувається онлайн, а безпечних місць для зустрічей з однолітками майже немає.

Фото: EPA/UPG

Ми багато зробили, щоб українська освіта продовжувала працювати під час повномасштабного вторгнення. Школи облаштовують укриття, вчителі освоюють нові формати, видавці забезпечують учнів навчальними матеріалами. Іноді навіть складно уявити, скільки зусиль стоїть за звичайним уроком у прифронтовому місті.

Але я дедалі частіше замислююся над тим, наскільки різними стають можливості дітей залежно від того, де вони живуть, до якої школи ходять і які ресурси має їхня родина.

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Ця проблема давно існувала в українській освіті, втім війна зробила її значно гострішою. І сьогодні ми ризикуємо закріпити нерівність, наслідки якої діти відчуватимуть уже в дорослому житті.

Шкільна програма одна, а умови навчання різні

На початку листопада UNICEF оприлюднив дані, які добре показують, наскільки складно сьогодні організувати навчання в Україні. Протягом вересня та жовтня 2026 року повітряні тривоги припали на 65,9% навчальних днів. Роком раніше цей показник становив 37,4%.

До 20 жовтня середня тривалість повітряних тривог під час запланованих уроків сягнула 34 годин. У Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вона перевищила 60 годин.

Ці показники, звичайно, не дорівнюють кількості втрачених уроків. Там, де є відповідно обладнані укриття, навчання може продовжуватися. Проте вони дають уявлення про те, скільки додаткових труднощів доводиться долати школам.

Для вчителя повітряна тривога означає необхідність перебудувати заняття, іноді кілька разів протягом дня. Для учнів — перервані пояснення, зміну обстановки та постійне повернення до матеріалу, на якому вони зупинилися.

І важливо, що діти переживають це по-різному. Один школяр має можливість після уроків звернутися по допомогу до вчителя або займатися додатково. Інший залежить від інтернет-з'єднання, яке може зникнути посеред заняття. Хтось навчається в обладнаній підземній школі, а хтось бачить однокласників лише на екрані.

Навіть найкраща навчальна програма не здатна повністю компенсувати такі відмінності. Мене непокоїть, що з часом ми можемо почати сприймати їх як звичайну особливість української освіти. Адже діти, які роками навчалися в різних умовах, зрештою складатимуть однакові вступні іспити. Їм доведеться конкурувати за місця в університетах і можливості професійного розвитку.

Тоді й з'ясується, наскільки сильно на їхні результати вплинули обставини, які вони не могли змінити.

Освітні втрати накопичуються поступово

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Проблема пропущених уроків значно складніша, ніж може здатися на перший погляд. От припустімо, учень недостатньо добре засвоїв дроби. На наступному етапі навчання йому буде складніше працювати з рівняннями, згодом виникнуть труднощі з іншими темами, для яких потрібні попередні знання.

Такі прогалини можуть довго залишатися непомітними. Учень виконує домашні завдання, отримує оцінки, переходить до наступного класу, але що складнішою стає програма, то більше зусиль йому потрібно докладати. У якийсь момент дитина може вирішити, що просто не має здібностей до математики. Хоча справжня причина полягає в тому, що раніше вона не отримала достатньо часу й допомоги для засвоєння матеріалу.

Як на мене, саме тут ми повинні бути особливо уважними, адже освітні втрати поступово впливають і на те, як дитина оцінює власні можливості. В українських школах сьогодні навчаються діти з дуже різним досвідом. Дехто кілька разів змінював місце проживання, хтось повернувся з-за кордону, інші тривалий час навчалися самостійно через нестабільний зв'язок.

За даними UNICEF, станом на лютий 2026 року понад 2,5 мільйона українських дітей залишалися переміщеними всередині країни або за її межами. Серед переміщених підлітків віком 15–19 років кожен третій пережив щонайменше два переїзди. Після кожного з них доводиться пристосовуватися до нової школи, вчителів і навчальних вимог. Іноді діти змінюють також мову навчання або повертаються до української програми після тривалого перебування за кордоном.

Тому мені здається недостатнім оцінювати успішність школярів лише за середніми результатами. Потрібно розуміти, що стоїть за конкретними труднощами дитини та якої підтримки вона потребує. Це особливо важливо для громад, які тривалий час залишаються під обстрілами. Саме там дітям часто найскладніше отримати доступ до додаткових занять, а родинам — знайти можливість компенсувати прогалини самостійно.

І якщо ми хочемо забезпечити рівні можливості для українських школярів, допомога має насамперед надходити туди, де потреба в ній найбільша.

Фото: Нова Українська Школа

Дитині потрібне життя поза шкільними уроками

Є ще одна проблема, про яку, на мою думку, ми говоримо значно рідше. Коли оцінюємо наслідки війни для дітей, зазвичай звертаємо увагу на безпеку, навчальні результати та психологічний стан. Але величезна частина дитячого досвіду формується за межами школи.

Спілкування з друзями, заняття спортом, перші самостійні рішення, участь у шкільних заходах — усе це допомагає дитині поступово знаходити власне місце серед інших людей. Ми, дорослі, часто недооцінюємо значення таких речей. Здається, що пропущену екскурсію можна організувати пізніше, спортивну секцію відновити після завершення війни, а зустрічі з друзями замінити спілкуванням онлайн.

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Але коли обмеження тривають роками, вони стають частиною повсякденного життя дитини. Хлопчик, який майже не спілкується з ровесниками наживо, має менше можливостей навчитися розв'язувати звичайні конфлікти. Дівчинка, яка давно хотіла спробувати себе в музиці, може так і не потрапити на заняття, бо в її громаді немає відповідного гуртка.

Ми не знаємо, які захоплення згодом переросли б у професію, які знайомства стали б важливими дружніми стосунками або які заняття допомогли б дитині повірити у власні здібності. Іноді мене дивує, наскільки швидко ми звикли говорити про стійкість українських дітей.

Вони справді навчилися жити в надзвичайно складних обставинах. Багато хто добре орієнтується в правилах безпеки, вміє швидко збирати речі під час тривоги, пристосовуватися до нової школи й підтримувати рідних. Та ця адаптація потребує великих зусиль. І вона не означає, що діти менше потребують звичайного спілкування, відпочинку та можливості займатися улюбленими справами.

Особливо тривожними для мене стали результати опитування UNICEF, за якими кожен четвертий український підліток віком 15–19 років втрачає надію на майбутнє в Україні. У цьому віці людина лише починає визначатися зі своїми життєвими планами. І дуже важливо, щоб вона бачила можливості для власного розвитку в країні, у якій живе.

Тому, коли ми обговорюємо відновлення освіти, варто водночас говорити про доступність позашкільних занять, бібліотек і безпечних просторів для спілкування. Від цього також залежить, яким буде дитинство нинішніх школярів.

Чого мене навчила робота під час війни

Майже тридцять років я працюю у книговидавничій галузі. За цей час наше видавництво пройшло шлях від невеликої команди, яка створювала книжки для власних дітей, до одного з найбільших виробників навчальної літератури в Україні.

У цій роботі я завжди надавав великого значення якості книжок. Ми можемо вдосконалювати підручники, створювати сучасні посібники, розробляти цифрові навчальні інструменти. Але є умова, без якої всі ці зусилля не матимуть очікуваного результату. Дитина повинна отримати необхідні матеріали тоді, коли вони їй потрібні.

Після російської атаки на наш логістичний центр у Харкові 1 серпня 2026 року це питання набуло для мене особливої гостроти. Тоді згоріло близько восьми мільйонів книжок, серед яких були 620 тисяч шкільних підручників. До початку навчального року залишалося зовсім мало часу, і ми розуміли, що школи вже чекають на ці видання.

Нам довелося терміново перебудовувати логістику й домовлятися із сімома українськими друкарнями про передрук знищених накладів. Поки тривала ця робота, учні та вчителі могли користуватися електронними версіями підручників. Звичайно, для видавництва це були величезні втрати. Але найбільше мене тоді хвилювало, як забезпечити навчальний процес.

Ця ситуація допомогла мені ще чіткіше усвідомити, наскільки важливою є узгоджена робота всіх, хто відповідає за освіту. Підручник повинен бути надрукований і доставлений до школи. Учитель має отримати необхідні матеріали для проведення уроку, а дитина — можливість спокійно працювати з ними та звернутися по допомогу, якщо виникають труднощі, а коли на якомусь етапі ця система дає збій, наслідки відчуває насамперед школяр.

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Водночас я переконався, що освітня підтримка має враховувати значно більше, ніж забезпечення підручниками. Наприклад, дитині, яка через переїзди пропустила частину навчальної програми, може знадобитися індивідуальна допомога. Учителю, який працює з таким класом, потрібні додаткові матеріали та час. А сім'ї важливо знати, де можна отримати необхідну підтримку без значних фінансових витрат. Саме ці практичні питання, на мою думку, повинні дедалі більше визначати рішення у сфері освіти.

Як зробити підтримку дітей доступнішою

Я переконаний, що одним із пріоритетів державної освітньої політики має стати скорочення нерівності між школярами, які живуть у різних умовах. Для цього потрібно розвивати систему виявлення та подолання освітніх втрат. Учителі повинні мати можливість своєчасно визначати, які теми дитині складно засвоїти, а школи — організовувати додаткові заняття.

Особливу увагу варто приділити громадам, де через безпекову ситуацію очне навчання довгий час було недоступним. Тут підтримка має бути системною, адже наслідки кількох років дистанційної освіти неможливо усунути за один семестр.

Важливо також полегшувати роботу педагогів. У багатьох класах сьогодні навчаються діти з різним рівнем підготовки. Вчителю доводиться одночасно пояснювати новий матеріал і допомагати тим, хто пропустив попередні теми. Сучасні навчальні посібники та цифрові платформи можуть суттєво допомогти в цій роботі. Зокрема, вони дають можливість організовувати самостійне опрацювання матеріалу, повертатися до складних тем і працювати з учнями відповідно до їхніх потреб.

Однак я б хотів звернути увагу й на рішення, які ухвалюються на рівні громад. Під час відновлення населених пунктів дуже важливо планувати місця, де діти зможуть безпечно проводити час після уроків. Особливо це стосується невеликих міст і сіл, у яких можливостей для дитячого дозвілля й раніше було небагато.

Відкрита бібліотека, доступна спортивна секція або простір для творчих занять можуть суттєво змінити повсякденне життя дитини. Саме там вона знаходить друзів, отримує новий досвід і поступово розуміє, що їй цікаво.

Я також вважаю, що до ухвалення таких рішень потрібно частіше залучати самих дітей. Ми можемо побудувати чудовий громадський простір, але якщо він не відповідає інтересам школярів, ним користуватимуться значно менше, ніж очікувалося.

Іноді достатньо провести опитування серед учнів або запросити їх до обговорення майбутнього бібліотеки чи молодіжного центру. Це допоможе краще зрозуміти реальні потреби громади. А ще дасть дітям важливий досвід участі в рішеннях, які безпосередньо впливають на їхнє життя.

Які результати ми хочемо побачити через рік

Щороку до Дня захисту дітей ми говоримо про проблеми, з якими стикаються українські родини. З'являються нові дослідження, проводяться тематичні заходи, звучать важливі заяви. Я хотів би, щоб ми також навчилися оцінювати результати нашої роботи за конкретними змінами в житті дітей.

Наприклад, чи змогла дитина, яка кілька років навчалася дистанційно, повернутися до регулярного спілкування з однокласниками? Чи отримав учень із прогалинами в знаннях можливість безкоштовно займатися додатково? Чи з'явилися в громаді заняття, які цікавлять самих школярів?

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Ми можемо відновлювати зруйновану інфраструктуру, закуповувати обладнання та розробляти нові освітні програми. Але зрозуміти ефективність цих рішень можна лише тоді, коли вони починають змінювати повсякденне життя конкретних дітей.

За роки війни українські школярі пристосувалися до багатьох складних обставин. Вони продовжують навчатися, знаходять нові захоплення, будують плани. Та рівень їхніх можливостей сьогодні надто сильно залежить від місця проживання й обставин родини. І це те, на що ми як суспільство повинні впливати.

Я б хотів, щоб дитина з прифронтового міста мала такі самі шанси здобути хорошу освіту й розвивати свої здібності, як її однолітки з безпечніших громад. Щоб переїзд або кілька років дистанційного навчання не визначали наперед її професійного майбутнього. Для цього потрібні послідовна державна політика, робота місцевих громад і підтримка тих, хто щодня працює з дітьми.

Захист прав дитини має відчуватися в її звичайному житті. У можливості навчатися, бачитися з друзями, займатися тим, що подобається, і впевнено планувати майбутнє. Саме за такими змінами я пропонував би оцінювати нашу роботу наступного року.