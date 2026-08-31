Формат та графік навчання визначають місцеві адміністрації залежно від безпекової ситуації.

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В Україні напередодні нового навчального року визначили формати освітнього процесу залежно від безпекової ситуації в регіонах. У прифронтових областях частина дітей навчатиметься дистанційно, а частина – у змішаному форматі в закладах з укриттями.

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

За інформацією місцевої влади, у Києві укриття є у 528 дитячих садочках і 435 школах. Загалом вони дозволяють забезпечити безпеку 91% вихованців та учнів столиці.

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Водночас 23 дитячі садочки та 20 шкіл у Києві не мають власних укриттів. Для них освітній процес організовують у безпечних просторах, які орендують.

На Київщині укриття облаштовані у 507 дитячих садочках і 658 школах. Це дає змогу забезпечити безпеку понад 90% вихованців та учнів області.

Водночас особлива увага приділяється організації освітнього процесу на прифронтових територіях. Тут застосовують усі можливі форми навчання. Частина дітей навчається дистанційно, частина – у змішаному форматі, використовуючи протирадіаційні укриття, призначені для проведення освітнього процесу.

Формат та графік навчання визначають місцеві адміністрації залежно від безпекової ситуації.

Зокрема, в Одеській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та частині Дніпропетровської області освітній процес може тривати у закладах освіти, де є базові укриття. Це дає змогу забезпечити близько 80% вихованців та учнів змішаною формою навчання.

У Запорізькій області цей показник становить близько 72%.

На Харківщині через безпекову ситуацію змішаний формат навчання застосовують лише у так званих підземних школах. Наразі він охоплює близько 30% учнів.

У Харківській області зараз працюють 17 підземних шкіл. Ще сім планують добудувати на початку навчального року.

В інших випадках у регіоні застосовуватимуть дистанційний формат навчання.