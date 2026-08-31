Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоОсвіта

У прифронтових областях школярі навчатимуться дистанційно та у змішаному форматі, – Корецький

Формат та графік навчання визначають місцеві адміністрації залежно від безпекової ситуації.

У прифронтових областях школярі навчатимуться дистанційно та у змішаному форматі, – Корецький
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

В Україні напередодні нового навчального року визначили формати освітнього процесу залежно від безпекової ситуації в регіонах. У прифронтових областях частина дітей навчатиметься дистанційно, а частина – у змішаному форматі в закладах з укриттями. 

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

За інформацією місцевої влади, у Києві укриття є у 528 дитячих садочках і 435 школах. Загалом вони дозволяють забезпечити безпеку 91% вихованців та учнів столиці.

Реклама

Читайте такожКМДА: навчання в школах Києва розпочнеться в очно-дистанційному форматі

Водночас 23 дитячі садочки та 20 шкіл у Києві не мають власних укриттів. Для них освітній процес організовують у безпечних просторах, які орендують.

На Київщині укриття облаштовані у 507 дитячих садочках і 658 школах. Це дає змогу забезпечити безпеку понад 90% вихованців та учнів області.

Водночас особлива увага приділяється організації освітнього процесу на прифронтових територіях. Тут застосовують усі можливі форми навчання. Частина дітей навчається дистанційно, частина – у змішаному форматі, використовуючи протирадіаційні укриття, призначені для проведення освітнього процесу.

Формат та графік навчання визначають місцеві адміністрації залежно від безпекової ситуації.

Читайте такожКорецький: 83% школярів в Україні мають доступ до укриттів

Зокрема, в Одеській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та частині Дніпропетровської області освітній процес може тривати у закладах освіти, де є базові укриття. Це дає змогу забезпечити близько 80% вихованців та учнів змішаною формою навчання.

У Запорізькій області цей показник становить близько 72%.

На Харківщині через безпекову ситуацію змішаний формат навчання застосовують лише у так званих підземних школах. Наразі він охоплює близько 30% учнів.

У Харківській області зараз працюють 17 підземних шкіл. Ще сім планують добудувати на початку навчального року.

В інших випадках у регіоні застосовуватимуть дистанційний формат навчання.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies