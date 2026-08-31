Зеленський: Україна зосередиться на фінансуванні оборони, підготовці енергетики до зими та підтримці економіки

Президент України Володимир Зеленський скоординував дипломатичну роботу України на найближчі тижні. Серед головних завдань – фінансування оборони, підготовка енергетики до зими та підтримка соціальних програм і економічної активності.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні. Три ключові пріоритети: фінансування оборони України, наших далекобійних операцій та мідлстрайків; енергетика й підготовка до зими; повне виконання необхідних соціальних програм в Україні та підтримка економічної активності", – повідомив Зеленський.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про реалізацію вже досягнутих домовленостей із міжнародними партнерами та підготовку додаткових кроків, зокрема з Канадою, Норвегією та іншими ключовими державами.

"Українські міністерства та команда Офісу мають демонструвати значно більший темп і повністю пропрацьовувати те, що ми обговорювали на рівні лідерів. Для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, додаткового розвитку соціальних програм і підтримки української бізнес-активності на цьому етапі війни мають бути використані абсолютно всі можливості співпраці з партнерами. Жодна можливість не має бути втрачена. Передусім це завдання для міністерств закордонних справ України, оборони, фінансів, енергетики, економіки. Потрібні реальні результати", – наголошує Президент.

Також президент повідомив про зацікавленість міжнародних партнерів у підтримці ветеранських програм в Україні.

"Є чітка зацікавленість різних партнерів у підтримці в Україні ветеранських програм, і потрібно значно більше активності профільного міністерства. Домовилися з Прем’єр-міністром про відповідну додаткову галузеву роботу", – розповів він.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за готовність підтримувати Україну.

"Дякую всім партнерам за готовність бути з Україною та українцями!", – додав президент.