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Сікорський нагадав про обіцянку Путіна не нападати на Україну і закликав готуватися до нової агресії

Заява глави МЗС Польщі прозвучала після візиту глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Сікорський нагадав про обіцянку Путіна не нападати на Україну і закликав готуватися до нової агресії
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав пришвидшити підготовку до оборони від можливої російської агресії. Заява пролунала на тлі візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про те, що Владімір Путін ніколи не дотримує обіцянок, глава МЗС написав у соцмережі Х.

"Судячи з усього, агенти Путіна запевнили директора ЦРУ, що він не буде провокувати НАТО", – зазначив Сікорський.

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Урядовець нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль також запевняв американську адміністрацію, що не планує нападати. За словами польського міністра, цей досвід має бути підставою для активнішої підготовки до потенційної загрози з боку Росії.

Контекст

За інформацією WSJ, директор ЦРУ під час поїздки попереджав російських посадовців проти подальшої ескалації щодо союзників США по НАТО – зокрема Естонії, Латвії та Литви. Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року, коли Вільям Бернс застерігав Кремль від нападу на Україну.

Американські чиновники стурбовані тим, що Путін, "затиснутий в Україні та перебуваючи під тиском вдома", може розпочати напад. Є низка варіантів: від кібератаки до невеликого наземного вторгнення, ймовірно, на одну з балтійських країн.

Водночас Президент Дональд Трамп заявив, що не стурбований можливістю нападу Росії на країни НАТО. Він назвав поїздку Реткліффа до Москви "звичайною робочою справою" і висловив здивування повідомленнями ЗМІ про неї.

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