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Буданов прокоментував інформацію про фігурування його імені в розмовах підозрюваних по справі «Форест Гамп»

«Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає».

Буданов прокоментував інформацію про фігурування його імені в розмовах підозрюваних по справі «Форест Гамп»
Начальник ГУР Кирило Буданов
Фото: ГУР МОУ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував згадку його ім'я на записах прослуховування заступниці Ірини Мудрої, підозрюваної в участі в злочинній організації. У відповідь на запитання hromadske він сказав, що розбиратися з цим має суд: «Хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає».

Буданов сказав, що спілкувався з Мудрою після її звільнення. Указ про звільнення президент підписав у день повідомлення НАБУ і САП про викриття злочинної організації, а сама Мудра тоді сказала, що йде за власним бажанням.

«По-перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я в принципі ніколи від людей не відвертався, допоки не буде висновків остаточних. Суд зробить висновок, що вона винна, – це інше питання», – сказав Кирило Буданов.

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Раніше журналісти hromadske повідомили, що в перехоплених розмовах підозрюваних, крім Ірини Мудрої, фігурував посадовець, якого вони між собою називали Кирило чи Кирило Олексійович. Журналісти стверджують, що людина з таким ім'ям була згадана на різних етапах історії зі збором коштів на заставу підозрюваному ексміністру Герману Галущенку. За даними НАБУ і САП, злочинна група на чолі з екснардепом Максимом Микитасем та нинішнім депутатом Вадимом Столаром забезпечила внесення 150 мільйонів гривень застави за Галущенка. Ці кошти не були легальними, а провести їх як заставу змогли за рахунок використання державного «Сенс Банку». 

За інформацією журналістів, ім'я Кирило «фігурує на різних етапах історії із заставою Галущенка: від прохання бізнесмена Тимура Міндіча допомогти з його звільненням і передачі готівки – до розмови з ексдепутатом Микитасем після легалізації коштів та домовленості компенсувати витрати на організацію схеми».

Офіційно Кирила Буданова немає серед 13 підозрюваних по двох справах: «Форест Гамп» і «Феміда». Обидві стосуються злочинного угруповання Микитася-Столара за участі Ірини Мудрої. Перша – це розслідування схеми внесення нелегальних коштів як застави за Галущенка з залученням посадовців «Сенс Банку» та представників компаній, що пов'язані з Микитасем. Друга стосується рейдерського захоплення майна підприємств. 

Повний список підозрюваних станом на 20 серпня:

  • Вадим Столар, який, за даними журналістів, перебуває за кордоном;
  • Максим Микитась;
  • Ірина Мудра;
  • заступниця міністра юстиції Олена Ференс;
  • гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктор Дубовик;
  • бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;
  • колишні голови правління державного «Сенс Банку» Микола Гладишенко і Олег Ступак;
  • начальниця департаменту банку Людмила Снігур;
  • підозрюють і ймовірно повʼязаних з Микитасем осіб: Єгора Меркулова, Олександра Остапенка і Микиту Тарковського. До цієї ж категорії слідство відносить і Валентина Єлізарова.

19 серпня учасникам організації повідомили про підозри за статтями 191 (привласнення), 206-2 (протиправне заволодіння майном), 358 (підроблення документів) та 361 (несанкціоноване втручання в роботи систем) КК України.

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