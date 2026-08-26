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Корупційна схема із забудовою в Луцьку: НАБУ і САП повідомили про нові підозри

Серед фігурантів - голова однієї з фракцій Волинської обласної ради і перший заступник голови облради.

Корупційна схема із забудовою в Луцьку: НАБУ і САП повідомили про нові підозри
Луцька міська рада
Фото: пресслужба Луцької мерії

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі із забудовою в Луцьку. 

Як ідеться на сайті НАБУ, нові підозри отримали голова однієї з фракцій Волинської обласної ради і перший заступник голови облради.

За даними слідства, очільники двох фракцій облради домовилися з колишнім народним депутатом про хабар у розмірі $140 тис. За ці кошти посадовці обіцяли забезпечити ухвалення рішень для будівництва багатоквартирного будинку в місті. З цієї суми 110 тисяч доларів призначалися депутатам обласної ради, а ще 30 тисяч — керівникам двох фракцій Луцької міськради.

НАБУ повідомило, що до схеми депутати залучили першого заступника голови облради. Слідчі вже задокументували факти передачі й розподілу частин хабаря на суми 110 тисяч і 15 тисяч доларів.

Загалом у цій справі підозри отримали шість осіб. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі.

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