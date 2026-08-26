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Ексголовком ЗСУ Сирський вступив до докторантури Національного університету оборони

Наразі він обирає тему для майбутньої дисертації.

Ексголовком ЗСУ Сирський вступив до докторантури Національного університету оборони
ексголовком ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України.

Після звільнення генерала військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби, і він вирішив залишитися в лавах ЗСУ, передає hromadske

При цьому Сирський відмовився від пропозицій обійняти цивільні посади.

Наразі ексголовнокомандувач обирає тему для майбутньої дисертації. У навчальному закладі він буде систематизувати свій воєнний досвід і передавати його українським і західним військовим, повідомило джерело видання.

  • У 2023 році стало відомо, що тодішній керівник української військової розвідки Кирило Буданов вступає до аспірантури Острозької академії на спеціальність “Політологія”. 
  • Тоді ж ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готувався захищати дисертацію в Одеській юридичній академії.
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