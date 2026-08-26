Ексголовком ЗСУ Сирський вступив до докторантури Національного університету оборони

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України.
Після звільнення генерала військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби, і він вирішив залишитися в лавах ЗСУ, передає hromadske.
При цьому Сирський відмовився від пропозицій обійняти цивільні посади.
Наразі ексголовнокомандувач обирає тему для майбутньої дисертації. У навчальному закладі він буде систематизувати свій воєнний досвід і передавати його українським і західним військовим, повідомило джерело видання.
- У 2023 році стало відомо, що тодішній керівник української військової розвідки Кирило Буданов вступає до аспірантури Острозької академії на спеціальність “Політологія”.
- Тоді ж ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний готувався захищати дисертацію в Одеській юридичній академії.