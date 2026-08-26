Ексголовком ЗСУ Сирський вступив до докторантури Національного університету оборони

Наразі він обирає тему для майбутньої дисертації.

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Колишній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України.

Після звільнення генерала військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби, і він вирішив залишитися в лавах ЗСУ, передає hromadske.

При цьому Сирський відмовився від пропозицій обійняти цивільні посади.

Наразі ексголовнокомандувач обирає тему для майбутньої дисертації. У навчальному закладі він буде систематизувати свій воєнний досвід і передавати його українським і західним військовим, повідомило джерело видання.