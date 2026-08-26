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Зеленський і Драпатий відвідали Олександрівський напрямок фронту

З воїнами обговорили підготовку і пряме фінансування бригад. 

Зеленський і Драпатий відвідали Олександрівський напрямок фронту
Зеленський і Драпатий приїхали на Олександрівський напрямок фронту
Фото: сайт президента

Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Михайло Драпатий 26 серпня відвідали Олександрівський напрямок фронту, де триває наступальна операція Сил оборони. Вони зустрілися з захисниками з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. 

Про це повідомив президент. Він сказав, що з командирами обговорили посилення захисту. 

«Є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів. Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників», – сказав глава країни. 

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Т. в. о. командира бригади Дмитро Савон доповів про виконання поставлених завдань, проблемні питання та прогнози, додали в пресслужбі президента. 

Зеленський під час поїздки нагородив військових орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» І–ІІІ ступенів, а також медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Наступ на Олександрівському напрямку

З січня цього року армія України проводить наступ на Олександрівському напрямку. Він є важливим для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, щоб сприяти захопленню Гуляйполя, пояснював Віктор Кевлюк.

16 лютого тодішній головком Олександр Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ. За даними France 24, за чотири дні українська армія взяла під контроль 200 км квадратних.

Станом на 12 серпня захисники звільнили 26 населених пунктів. Це 745 квадратних кілометрів.

17 серпня в 5-й штурмовій бригаді розповіли, що після втрати позицій на Олександрівському напрямку ворог не припинив тиснути на Гуляйпільському. Там тривають важкі бої, Сили оборони стримують наступ під постійним ворожим вогнем.

Станом на 22 серпня окупованими залишалися три села Дніпропетровської області. 

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