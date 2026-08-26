СБУ та Нацполіція запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині

Після закладання вибухівки виконавець злочину втік за кордон. Його затримали в Польщі за запитому України.

СБУ і поліція запобігли теракту, який російські спецслужби готували проти голови оборонного підприємства в Київській області. За інформацією СБУ, організацією замаху займалася ФСБ.

Очільника підприємства планували підірвати вибухівкою, закріпленою під водійським сидінням його машини. СБУ і поліція завчасно виявили і знешкодили бомбу, яка містила 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу.

«"Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року фсб завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у рф», – повідомили в СБУ.

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Підозрюваний отримав інструкції від російських кураторів і придбав два мобільні телефони і павербанк. За місяць до запланованого убивства він забрав зі схованки решту компонентів до бомби. За кілька днів – зібрав усі компоненти і прикріпив вибухівку до авто.

«"Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон з під’єднаним павербанком, що забезпечував кураторам з рф онлайн-трансляцію для активації підриву», – йдеться у повідомленні.

Одразу після закладання вибухівки чоловік виїхав до Польщі автобусом. Звідти він планував втекти до Росії.

«За інформуванням СБУ зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію росії транзитом через Білорусь», – йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Республіки Польща про екстрадицію затриманого до України. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).