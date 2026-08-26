Російські війська завдали авіаудару по центральній частині Слов’янська Донецької області. Про це повідомив у Facebook начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень. Удари також спричинили численні пошкодження житлової забудови та пожежі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Загорілися дві господарські споруди, а також виникла пожежа у будівлі підприємства. Рятувальники почали ліквідацію наслідків атаки, однак через загрозу повторного обстрілу були змушені тимчасово припинити роботи.

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Під час іншого російського удару загорілися два гаражі, а ще п’ять багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень. Пожежу оперативно загасили. Ще одна атака призвела до того, що потрощено 15 приватних будинків. Рятувальники також ліквідували пожежу, яка виникла.

Місцева влада закликає жителів міста дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Фото: ДСНС України Обстріл Слов'янська

Фото: ДСНС України Обстріл Слов'янська

Фото: ДСНС України Обстріл Слов'янська

Фото: Вадим Лях Слов'янськ після авіаудару

Обстріли Донеччини

За минулу добу під ворожими обстрілами перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олександрівка, Райгородок, села Новоолександрівка, Очеретине, Селезнівка.