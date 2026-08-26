Руйнувань зазнав 91 цивільний об’єкт, з них 73 житлових будинки.

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Минулої доби російська армія вбила мешканця Слов’янська Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 34 людини отримали поранення: Краматорськ – 26, Слов'янськ – 5, Дружківка – 2 та Олександрівка – 1.

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Національна поліція зафіксувала 1 224 ворожі атаки по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олександрівка, Райгородок, села Новоолександрівка, Очеретине, Селезнівка.

Руйнувань зазнав 91 цивільний об’єкт, з них 73 житлових будинки.

По Слов’янську росіяни завдали 8 ударів – вбили цивільну особу, ще 5 поранили. Пошкоджено п’ять багатоквартирних і 22 приватних будинки, цех, три гаражі, чотири авто.

У Краматорську – 26 поранених, зокрема немовля. Ворог 14 разів обстріляв місто бомбами і дронами, пошкодивши 39 багатоквартирних будинків, приватну оселю, три освітніх заклади, об’єкт інфраструктури, автомобіль ДСНС.

Унаслідок влучання безпілотників у Дружківці травмовано цивільних жителів, пошкоджено приватний будинок.

В Олександрівці одна людина постраждала через атаку FPV-дрона, пошкоджено автомобіль.

У Райгородку й Новоолександрівці пошкоджено по одному приватному будинку, у Селезнівці – 2 оселі.

Крім того, сьогодні о 04:00 війська РФ вдарили по Слов’янську трьома бомбами “КАБ-500”. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків і друкарню.

З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4278 людей і поранила 10292. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.