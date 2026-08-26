Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили на Донеччині 1 людину і поранили 34 (оновлено)

Руйнувань зазнав 91 цивільний об’єкт, з них 73 житлових будинки.

Росіяни вбили на Донеччині 1 людину і поранили 34 (оновлено)
Наслідки обстрілів Донецької області росіянами

Минулої доби російська армія вбила мешканця Слов’янська Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 34 людини отримали поранення: Краматорськ – 26, Слов'янськ – 5, Дружківка – 2 та Олександрівка – 1.

Реклама

Національна поліція зафіксувала 1 224 ворожі атаки по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олександрівка, Райгородок, села Новоолександрівка, Очеретине, Селезнівка.

Руйнувань зазнав 91 цивільний об’єкт, з них 73 житлових будинки.

По Слов’янську росіяни завдали 8 ударів – вбили цивільну особу, ще 5 поранили. Пошкоджено п’ять багатоквартирних і 22 приватних будинки, цех, три гаражі, чотири авто.

У Краматорську – 26 поранених, зокрема немовля. Ворог 14 разів обстріляв місто бомбами і дронами, пошкодивши 39 багатоквартирних будинків, приватну оселю, три освітніх заклади, об’єкт інфраструктури, автомобіль ДСНС.

Унаслідок влучання безпілотників у Дружківці травмовано цивільних жителів, пошкоджено приватний будинок.

В Олександрівці одна людина постраждала через атаку FPV-дрона, пошкоджено автомобіль.

У Райгородку й Новоолександрівці пошкоджено по одному приватному будинку, у Селезнівці – 2 оселі.

Крім того, сьогодні о 04:00 війська РФ вдарили по Слов’янську трьома бомбами “КАБ-500”. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків і друкарню.

  • З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4278 людей і поранила 10292. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Наслідки обстрілів Донецької області росіянами
Наслідки обстрілів Донецької області росіянами

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies