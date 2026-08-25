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​Росіяни завдали масованого авіаудару по Краматорську, є постраждалі (оновлено)

Під обстрілом опинилась житлова забудова та багатоквартирні будинки.

​Росіяни завдали масованого авіаудару по Краматорську, є постраждалі (оновлено)
Обстріл Краматорська
Фото: Донецька ОВА

Російські війська завдали масованого авіаційного удару по Краматорську Донецької області. Під обстрілом опинилися житлова забудова та багатоквартирні мікрорайони міста.

Про це повідомив у Facebook міський голова Олександр Гончаренко.

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна,  станом на 12:20 щонайменше 11 людей дістали поранення внаслідок ранкової атаки. Серед постраждалих – двомісячна дитина.

За попередніми даними, російська армія вісім разів завдала ударів по місту. Для атаки, ймовірно, застосували авіаційні бомби. Внаслідок обстрілу пошкоджені численні багатоповерхові житлові будинки та один з інфраструктурних об’єктів.

На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Фахівці встановлюють масштаби руйнувань і наслідки російської атаки.

Фото: Донецька ОВА

  • Упродовж 24 серпня російські війська завдали понад 1,3 тисячі ударів по території Донецької області. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 15 цивільних, серед них – двоє дітей. Серед постраждалих одна людина – з Краматорська.
  • Загалом пошкоджено 37 об’єктів, зокрема 33 житлові будинки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.
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