Ворог вбив двох мешканців Херсонщини, і поранив 23

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Упродовж минулої аби від російських ударів на Херсонщині загинули двоє людей. Ще 23 мешканці поранені, серед них є дитина.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Томина Балка, Широка Балка, Раківка, Біляївка, Урожайне, Нововоскресенське, Олександрівка, Станіслав, Новорайськ, Комишани, Хрещенівка, Шевченківка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульяновка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Киселівка, Львівські Отруби, Нововоронцовка, Чарівне, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Республіканець, Садове, Томарине, Тягинка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, господарські споруди, сільгосптехніку, приватний гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини, і Прокудін написав, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.