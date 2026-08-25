Уночі внаслідок ворожого удару пошкоджено митний пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Внаслідок нічної російської атаки 25 серпня пошкоджено митний пункт пропуску «Виноградівка – Вулкенєшть» на кордоні з Молдовою. Він тимчасово не працює, рух зупинено.

Удару завдали дронами, повідомила Державна митна служба України в Facebook. Користуватися пунктом зараз неможливо.

Громадян та перевізників просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та обирати для перетину українсько-молдовського кордону інші діючі пункти пропуску.

Молдовське видання NewsMaker пише, що вибухи лунали в кількох кілометрах від Молдови. Удар стався близько 2:55. Після цього, о 3:49, патруль КПП зафіксував ще два вибухи на території українського пункту Виноградівка. Дрони впали на територію України. Після цього молдовський КПП зафіксував ще один дрон, що летів у 18 км від Молдови. Сили оборони України його збили.

Цього місяця внаслідок російської атаки було пошкоджено прикордонний пункт «Табаки» на кордоні з Молдовою. Близько доби він не працював.