З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовану Програму діяльності. Порівняно з проєктом, який показували Раді коаліції, з тексту зникли дві найконкретніші соціальні цифри – розмір мінімальної пенсії і гривневий орієнтир зарплати педагога.

Доопрацьований документ Кабмін зареєстрував у ВРУ ввечері 17 серпня 2026 року. Проєкт, який урядовці просили нардепів не оприлюднювати, називаючи його лише чернеткою, мав 86 сторінок – фінальна редакція скоротилася до 76.

Пенсія

У проєкті мінімальна пенсія була ключовою цифрою соціального блоку: «збільшення мінімальної пенсії після досягнення пенсійного віку до 6000 гривень у 2027 році».

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У зареєстрованому тексті цієї суми немає ніде – ні в завданнях Мінсоцполітики, ні в критеріях досягнення програмної цілі. Критерій говорить лише про «перехід від чинної фрагментованої пенсійної системи до нової моделі, що включає базовий захист за віком, страхову пенсію відповідно до зроблених внесків, професійні пенсійні механізми та добровільні накопичення з автозаписом» – без жодного розміру виплати.

Усі похідні механізми – гарантована виплата за віком, професійні пенсії замість спеціальних, добровільні накопичення з автозаписом – датовані винятково 2027 роком.

Зарплата педагога

У проєкті підвищення зарплати педагогічним працівникам на 20% було прив'язане до орієнтовної суми – «до близько 20 тисяч гривень».

У фінальному тексті лишився тільки відсоток. Причому в зареєстрованій редакції критерій має таку конструкцію: «підвищено заробітну плату педагогічним, науково-педагогічним працівникам 20 відсотків та до 50 відсотків науковим працівникам за результатами атестації» – без прийменника «на». Пропущене слово стоїть саме там, де в проєкті була гривнева сума.

Дедлайни

Зникли з документа й усі дедлайни з точністю до місяця. У проєкті десятки завдань мали такі строки – у зареєстрованій версії всі вони перетворилися на «2026 рік», «2027 рік» або «2026-2027 роки». Комплексна пенсійна реформа, яка в проєкті мала бути завершена до грудня 2026 року, тепер позначена діапазоном «2026-2027 роки».

У разі ухвалення Програми уряд за ст. 87 Конституції отримає річний імунітет від відставки.

Детальний аналіз проєкту Програми, який Кабмін представляв на Раді коаліції, читайте тут. Про мінімальну пенсію 6000 гривень у проєкті Програми – тут.

Розширену аналітику фінальної редакції Програми читайте згодом на LB.ua.