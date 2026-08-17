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В Міненергетики розповіли про ситуацію з електропостачанням на Херсонщині

З Фонду підтримки енергетики виділили понад 27 млн євро на закупівлю критичного обладнання для області.

В Міненергетики розповіли про ситуацію з електропостачанням на Херсонщині
Денис Шмигаль
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

В Міністерстві енергетики України розповіли про роботу над забезпеченням електропостачанням Херсонщини. Відбулось засідання Штабу з цього питання.

Про це розповів Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Координуємо роботу на всіх рівнях для прискорення відновлювальних робіт після чергової російської атаки. Разом із військовими ведеться робота над захистом енергооб'єктів", - зазначив міністр.

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Через постійні атаки на Херсонщині є потреба в обладнанні для термінових ремонтів та створення резервів. Доставку відповідного обладнання мають прискорити.

 Для посилення стійкості Херсонщини з хабів Міненерго передали потужний силовий трансформатор від японської JICA. У липні також передали накопичувач електроенергії ємністю 1 МВт.

Крім того, з Фонду підтримки енергетики для Херсонської області схвалено до закупівлі критичного обладнання на понад 27 млн євро. Укладено контракти на загальну суму 13,1 млн євро. 

У 2026 році з хабів Міненерго Херсонщина отримала 52,8 тонни енергетичного обладнання і матеріалів. Зокрема 272 трансформатори, 90 генераторів та іншого устаткування.

  • Упродовж 17 серпня російські військові атакували Херсонщину артилерією та безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих і дев’ятьох поранених цивільних.
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