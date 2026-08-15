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Міненергетики: Українські регіони отримали енергообладнання на понад €1,8 млн від міжнародних партнерів

Харківщина отримала трансформатори завдяки Великій Британії.

Міненергетики: Українські регіони отримали енергообладнання на понад €1,8 млн від міжнародних партнерів
ілюстративне фото
Фото: Photographer Illia Chervonyashiy

Цього тижня українські регіони отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури на суму понад 1,8 млн євро. Закупівлю профінансували міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України.

Про це повідомляє Міненергетики.

Зокрема, Велика Британія допомогла придбати трансформатори для Харківської області.

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За підтримки Євросоюзу необхідне енергетичне обладнання отримали Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Воно має забезпечити стабільну роботу енергетичної інфраструктури регіонів.

Для Дніпропетровської області за кошти Німеччини придбали елементи енергетичного обладнання.

Данія профінансувала закупівлю трансформаторної оливи для Миколаївської області.

У Міністерстві енергетики України зазначають, що допомога міжнародних партнерів дозволяє посилювати стійкість української енергосистеми та забезпечувати її відновлення.

"Дякуємо Великій Британії, ЄС, Данії, Німеччині та всім партнерам за підтримку українського енергетичного сектору", – зазначили у Міненерго.

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