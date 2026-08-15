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Цього тижня українські регіони отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури на суму понад 1,8 млн євро. Закупівлю профінансували міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України.

Про це повідомляє Міненергетики.

Зокрема, Велика Британія допомогла придбати трансформатори для Харківської області.

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За підтримки Євросоюзу необхідне енергетичне обладнання отримали Чернігівщина, Харківщина та Одещина. Воно має забезпечити стабільну роботу енергетичної інфраструктури регіонів.

Для Дніпропетровської області за кошти Німеччини придбали елементи енергетичного обладнання.

Данія профінансувала закупівлю трансформаторної оливи для Миколаївської області.

У Міністерстві енергетики України зазначають, що допомога міжнародних партнерів дозволяє посилювати стійкість української енергосистеми та забезпечувати її відновлення.

"Дякуємо Великій Британії, ЄС, Данії, Німеччині та всім партнерам за підтримку українського енергетичного сектору", – зазначили у Міненерго.