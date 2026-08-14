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З 1 вересня на Укрзалізниці піднімуть зарплати для 150 000 працівників

Станом на квітень цього року, за інформацією Opendatabot, на УЗ працювали 169,9 тисяч фахівців. 

З 1 вересня на Укрзалізниці піднімуть зарплати для 150 000 працівників
Фото: Зоряна Стельмах

З 1 вересня працівникам Укрзалізниці підвищать зарплати на 10-15 %, залежно від професії. Підвищення стосуватиметься 150 000 працівників.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомив у Facebook, що ресурс насамперед спрямують на тих, хто ремонтує локомотиви і вагони, відновлює інфраструктуру й забезпечує рух поїздів. Також він анонсував наступний етап індексації вантажних тарифів. 

«Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення. Але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо – на людей. Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. Це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року», – сказав він. 

Перший етап індексації запрацював 1 серпня цього року. Наказ Мінінфраструктури передбачав індексацію на 30 % та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів. Це перший перегляд тарифів на вантажі з 2022-го. У компанії пояснили це необхідністю шукати ресурси на відновлення після ворожих ударів.

Залізниця неодноразово ставала об'єктом прицільних ударів росіян. 

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