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Світоліна проти Швьонтек. Як обіграти експершу ракетку світу втретє поспіль

З останньої перемоги українки Еліни Світоліної на Canadian Open минуло дев'ять років. За цей час перша ракетка України встигла вийти заміж, народити дитину, повернутися на корт і довести кількість трофеїв у професійній тенісній кар'єрі до двадцяти. Стала й досвідченішою, тому змінила свою гру.

Та чи вистачить цього для перемоги над експершою ракеткою світу полькою Іґою Швьонтек у півфіналі канадського хардового тисячника? Розпитали про це в колишнього спонсора Еліни Світоліної, тенісного функціонера Юрія Сапронова.

Які шанси Еліни вийти у фінал, чому швидкий хард Торонто може стати козирною картою українки і чим вона відрізняється від інших — на LB.ua.

Світоліна проти Швьонтек. Як обіграти експершу ракетку світу втретє поспіль
Еліна Світоліна та Іга Швьонтек після гри
Фото: EPA/UPG

«Проти росіянок виходить як на війну»

Після доволі важкого старту на Canadian Open українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA № 9) набрала таки темп і розпочала переможну серію. Зокрема, взялася до улюбленої справи — ставила хрести на росіянках: спочатку перемогла Анастасію Потапову (WTA № 27; 6:1, 6:1), а потім розібралася з Катериною Александровою (WTA № 19; 3:6, 6:0, 6:3).

Юрій Сапронов пояснює, що зараз для Світоліної немає мотивації кращої, ніж перемогти росіянок в очному протистоянні. Ба більше, українка не сприймає зустрічі з «нейтралками» як звичайні.

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«Еліна розповідала мені, що на матч проти росіянок виходить як на війну. Тільки-но навпроти росіянки — Еліна уявляє пацанів і дівчат, які боронять Україну. Це більше за мотивацію», — розповідає він.

Еліна Світоліна під час матчу
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна під час матчу

До півфіналу змагань росіянки й білоруски вже вилетіли. Залишилася хіба що Єлена Рибакіна, яка змінила російський паспорт на казахстанський. У другому півфіналі вона зіграє з американкою Коко Гофф — і щоб зустрітися з казахстанкою у фіналі, Еліні необхідно плідно попрацювати.

Полька, яка вибила Костюк і допомагала збирати мільйони для України

Іґу Швьонтек (WTA № 8) представляти не треба, та й абикого королевою ґрунту не назвуть. Водночас у її активі є й перемога на харді: вона ставала чемпіонкою US Open у 2022 році. Свій клас полька вже довела безпосередньо на Canadian Open, здолавши, зокрема, Марту Костюк (WTA № 11) в 1/8 фіналу змагань. Так Іґа не допустила українського дербі Костюк — Світоліна, яке, наприклад, відбулося у чвертьфіналі цьогорічного Ролан Гарроса.

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Вона почергово перемогла і Костюк, і росіянку Діану Шнайдер (WTA № 17) у чвертьфіналі турніру, тож саме їй доведеться зіграти зі Світоліною у півфіналі.

Іґа Швьонтек виступає з синьо-жовтою стрічкою на кепці
Фото: EPA/UPG
Іґа Швьонтек виступає з синьо-жовтою стрічкою на кепці

«Іґа вибила Марту — чи буде це додатковою мотивацією для Світоліної? Ні, не думаю. Це звучить як хороша голлівудська історія, але нереалістична, — наголошує Сапронов. — В Еліни й Марти прекрасні особисті стосунки — це я знаю точно. Між ними немає заздрощів, вони дуже добре спілкуються. Іґа й Еліна теж товаришують. Якщо пам'ятаєте, упродовж перших років повномасштабного вторгнення Росії полька грала із синьо-жовтою стрічкою на кепці. Ба більше, вона брала участь у благодійних заходах, допомагала збирати на допомогу нашій державі мільйони доларів на виставкових матчах, виставкових турнірах». Очний рахунок українки і польки 3:4, а матч у Канаді — чудовий шанс для Еліни зрівнятися за показником перемог, нагадує функціонер. Як це зробити?

Що таке індекс темпу кортів і чому він допоможе Світоліній

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Спочатку потрібно зрозуміти, в чому особливість харду в Торонто. Хард — це фактично бетон з акриловим покриттям. Але не все так просто, пояснює Сапронов. «Хард різний буває, — каже він. — Є таке поняття, як швидкість харду — індекс темпу кортів. Простими словами — показник швидкості м'яча на окремому покритті. На турнірі в Торонто він складає близько 45 одиниць — це середній швидкий хард. Канадський тисячник грають по черзі в Торонто й Монреалі. Так от, у Монреалі цей індекс складає 35 одиниць. Фактично він повільний — а це принципова різниця хардів. На US Open, до слова, він 42».

Працівник прибирає корт з хардовим покриттям
Фото: EPA/UPG
Працівник прибирає корт з хардовим покриттям

За словами Сапронова, з огляду на індекс харду Торонто перевагу в матчі матиме саме Світоліна. Понад те, вона може використати слабкість суперниці.

«Цьогоріч Еліна двічі обігрувала Іґу Швьонтек. Обидва рази в трьох сетах. Однак варто не забувати, як на харді грає Швьонтек. У польки екстремально західний хват ракетки, тому їй потрібен час на підготовку потужного форхенду (удар, який гравець виконує з боку домінантної руки, долонею вперед. — LB.ua) з обертанням. А на швидкому харді м'яч відскакує низько і швидко. Тому суперниці можуть достатньо часто забивати їй саме під бекхенд. Очевидно, Еліна про все це знає. Ще один момент у тому, що Іґа вміє агресивно приймати другу подачу. Якщо відсоток перших подач в Еліни буде меншим за 70 %, то виникнуть проблеми. На корті буде гра розумів», — переконує Сапронов.

Еліна Світоліна виконує бекхенд
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна виконує бекхенд

Очевидно, лише на помилках польки перемогти буде складно. Потрібно сконцентруватися на своїй грі.

«А тепер про специфіку Еліни Світоліної. Вона й досі одна з кращих контратакувальних гравчинь у турі. На мій погляд, швидкий хард якраз на руку Еліні. Він допомагає їй у грі. Світоліна використовує швидкість ударів суперниць і володіє дуже якісним рухом. Окрім того, вона має фірмовий плаский бекхенд, який на такому покритті стає максимально небезпечним. Останні роки Еліна перестала грати в максимально закритий теніс, намагається закривати розіграші швидше. Можна сказати, що Світоліна ризикує більше, ніж зазвичай, бо грати 15–20 кросів за раз важко. Добре, що вона вміє це робити», — каже колишній спонсор Еліни.

Польська тенісистка Швьонтек подає
Фото: EPA/UPG
Польська тенісистка Швьонтек подає

Є й те, на що вплинути неможливо — погода. Якщо буде спекотно й волого, то м'яч рухатиметься швидше, і це теж добре для українки.

Дев'ять років по тому

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Зрозуміло одне: Світоліна дуже близька до повторення свого результату дев'ятирічної давності. У 2017-му Світоліна, як і цьогоріч, виграла мастерс у Римі, а потім тріумфувала в Канаді. Після перемоги над Александровою українка й сама зауважила, що не проти повторити результати 2017-го.

Еліна Світоліна з кубком переможниці <i>Canadian Open</i>, 2017 ірк
Фото: EPA/UPG
Еліна Світоліна з кубком переможниці Canadian Open, 2017 ірк

До слова, у вересні того самого року Еліна піднялася на третій рядок рейтингу WTA — найвище місце в її кар'єрі. А от грендслем їй досі не до снаги: п'ять півфіналів на мейджорах — і жодного фіналу.

«Я віритиму, що вона виграє грендслем до останнього. Мінімум до її 35-річчя. Стосовно майбутнього мейджору US Open — хвилюватися зарано. Якщо виграє в Торонто, то потрібна пауза, якщо можна так сказати. Складно тримати фізичну форму впродовж тижнів, постійно виступати. Кожен повинен любити себе, ставитися дбайливо до організму, і Еліна теж повинна», — підсумував Сапронов.

Але це буде відносно нескоро. Спочатку гра зі Швьонтек.

Cвітоліна і Швьонтек вітають одна одну після матчу в рамках Ролан Гаррос, 2025 рік
Фото: EPA/UPG
Cвітоліна і Швьонтек вітають одна одну після матчу в рамках Ролан Гаррос, 2025 рік

Півфінальний матч Еліна Світоліна — Іґа Швьонтек заплановано на 13 серпня, початок не раніш ніж о 02:00 за Києвом.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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