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У Канаді зафіксовано першу смерть через лісові пожежі

На території Британської Колумбії більше 100 осередків займання.

У Канаді зафіксовано першу смерть через лісові пожежі
Лісова пожежа у Канаді
Фото: CBC

Поліція канадської провінції Британська Колумбія повідомила про першу жертву лісових пожеж, які вирують у регіоні.

Як пише CBC, загинула 80-річна жінка, яка намагалася втекти від вогню, що підібрався до міста Медоу Велі. Обставини загибелі невідомі, але влада офіційно вважає причиною трагедії пожежу і стверджує, що інших інцидентів, які б коштували людям життя, наразі не зафіксовано.

У Британській Колумбії оголошено надзвичайний стан, палають понад 100 осередків вогню. Понад 20 тисяч людей перебувають у зоні обов'язкової евакуації, ще більше 10 тисячам радять залишити домівки завчасно для уникнення загрози життю.

Від лісових пожеж потерпає також Європа: в Іспанії почали поширюватися ще три займання після того, як столичний регіон пережив одну з найгірших вогняних стихій в історії країни.

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